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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T11:02+0300
https://ria.ru/20191223/1562711106.html
В Сирию за сутки вернулись почти 1400 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 1400 беженцев из Иордании и Ливана

11:02 23.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти 1400 беженцев вернулись в Сирию с территорий Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 373 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 430 человек (женщин – 129, детей – 220), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 943 человека (женщин – 283, детей – 481)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 3,1 гектара территории, специалисты уничтожили 39 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористичекая организация, запрещенная в России
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