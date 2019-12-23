Эксперт оценил остановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"

"Северный поток – 2" Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru