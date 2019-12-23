Эксперт оценил остановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Эксперт напомнил, что компания не остановила работы после письма американских сенаторов, которые предупреждали о санкционных мерах. Однако сейчас Allseas прекратила прокладку.
По словам эксперта, компания обратилась в подразделение Минфина США, которое занимается вопросом санкций.
"Они (Allseas, - прим.ред.) пытаются получить ту самую опцию, которая там тоже написана в этом документе, что можно предоставить 30 дней до окончания работ", — пояснил эксперт.
У компании есть два варианта для дальнейших действий: пролоббировать предоставление 30 дней, либо использовать трубоукладчик "Академик Черский" для работ в датской акватории и судно "Фортуна" — в немецкой акватории.
США в пятницу ввели санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".