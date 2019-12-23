Белоруссия подписала "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией

МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Белорусская сторона подписала "дорожную карту" по отмене к сентябрю 2020 года роуминга в Союзном государстве с РФ, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве связи и информатизации республики.
Ранее пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков сообщил РИА Новости, что плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. По его словам, это закреплено в "дорожной карте", которую подписала российская сторона, ожидается подписание Белоруссией.
"Деятельность отраслевых министерств России и Беларуси по проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства в настоящее время осуществляется в рамках программы Союзного государства. В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана "дорожная карта" по отмене роуминга на территории Союзного государства", - сообщил представитель Минсвязи.
В ведомстве отметили, что она "предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга".
Как ранее заявлял Новиков, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о законодательном закреплении "дорожной карты". Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.
20 декабря, 01:40Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии