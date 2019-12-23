Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-23T10:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562710693.html
Белоруссия подписала "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией
https://cdn25.img.ria.ru/images/151190/12/1511901215_0:5:1036:588_1036x0_80_0_0_deed8185cd9dc06dc6b8e115667a1550.jpg
РИА Новости

Белоруссия подписала "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией

10:54 23.12.2019
526
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Белорусская сторона подписала "дорожную карту" по отмене к сентябрю 2020 года роуминга в Союзном государстве с РФ, сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве связи и информатизации республики.
Ранее пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков сообщил РИА Новости, что плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. По его словам, это закреплено в "дорожной карте", которую подписала российская сторона, ожидается подписание Белоруссией.
Мужчина работает за ноутбуком
20 декабря, 15:50Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Молодежь Союзного государства запускает проект "Цифровая звезда"
"Деятельность отраслевых министерств России и Беларуси по проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства в настоящее время осуществляется в рамках программы Союзного государства. В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана "дорожная карта" по отмене роуминга на территории Союзного государства", - сообщил представитель Минсвязи.
В ведомстве отметили, что она "предусматривает, что к сентябрю 2020 года операторами связи будет реализован комплекс мер по отмене роуминга".
Как ранее заявлял Новиков, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о законодательном закреплении "дорожной карты". Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
20 декабря, 01:40
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
2600000
Обсудить 2
Союзное государствоБелоруссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации 24 декабря
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Железная дорога через Крымский мост
Крым готов принимать поезда с материковой России
Президент Молдавии Игорь Додон
Молдавия продолжит получать российский газ через Украину, заявил Додон
Алексей Пушков
Пушков оценил приостановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"
Каски рабочих
На Украине затапливает шесть шахт, заявили в профсоюзе горняков
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил остановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Апатитах четверых подростков заподозрили в избиении полицейских
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 ВИТЯЗЬ
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
Строительство трубопровода Северный поток - 2 в Лубмине
В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский прокомментировал идею внесения поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин отметил стремление власти помочь бизнесу с благотворительностью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния