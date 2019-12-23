Туристы рассказали, в какие страны они возвращаются снова и снова

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, назвали страны, которые чаще всего выбирают для повторных поездок, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 11 тысяч пользователей и выяснили, что почти четверть из них провела больше двух отпусков в Турции, и в дальнейшем они планируют отдыхать там еще. На вопросы отвечали самостоятельные путешественники, из которых больше половины летали в Стамбул, уточняют эксперты. Отдых на морском побережье выбрали 40 процентов респондентов, побывавших в Турции самостоятельно.

Египет оказался на втором месте по популярности среди стран, куда туристы стремятся вернуться. Несмотря на то, что им приходится добираться в Хургаду или Шарм-эш-Шейх с пересадками в Стамбуле, Вене, Риме или Минске, спрос на отдых в стране пирамид сравним со спросом на Польшу или Хорватию. А основной причиной такой любви пользователи называют "море, солнце, пляж и низкие цены на отдых".

Одинаковое количество голосов — 12 процентов — получили Грузия и Таиланд. Россиян не смущает отсутствие прямого сообщения с Грузией. А азиатская страна ежегодно входит в пятерку популярных зимних маршрутов благодаря жаркому климату, белоснежным пляжам и свежим фруктам.