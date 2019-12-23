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Туризм
2019-12-23T11:50+0300
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Туристы рассказали, в какие страны они возвращаются снова и снова
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РИА Новости

Туристы рассказали, в какие страны они возвращаются снова и снова

11:50 23.12.2019
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© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, назвали страны, которые чаще всего выбирают для повторных поездок, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 11 тысяч пользователей и выяснили, что почти четверть из них провела больше двух отпусков в Турции, и в дальнейшем они планируют отдыхать там еще. На вопросы отвечали самостоятельные путешественники, из которых больше половины летали в Стамбул, уточняют эксперты. Отдых на морском побережье выбрали 40 процентов респондентов, побывавших в Турции самостоятельно.
Египет оказался на втором месте по популярности среди стран, куда туристы стремятся вернуться. Несмотря на то, что им приходится добираться в Хургаду или Шарм-эш-Шейх с пересадками в Стамбуле, Вене, Риме или Минске, спрос на отдых в стране пирамид сравним со спросом на Польшу или Хорватию. А основной причиной такой любви пользователи называют "море, солнце, пляж и низкие цены на отдых".
Одинаковое количество голосов — 12 процентов — получили Грузия и Таиланд. Россиян не смущает отсутствие прямого сообщения с Грузией. А азиатская страна ежегодно входит в пятерку популярных зимних маршрутов благодаря жаркому климату, белоснежным пляжам и свежим фруктам.
11 процентов опрошенных назвали Италию, Испанию посещали более двух раз 10 процентов опрошенных, Чехию - восемь процентов, а Финляндию – семь процентов. Особенно популярна эта страна среди жителей Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.
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