Владимир Путин открывает железнодорожную часть моста в Крым

Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть России с полуостровом.

Первый поезд "Таврия" (№ 7/8) отправится в Севастополь сегодня в 14:00 из Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28) с 24 декабря. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.