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Владимир Путин открывает железнодорожную часть моста в Крым
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РИА Новости
Владимир Путин открывает железнодорожную часть моста в Крым
Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть России с полуостровом.
2019-12-23T13:31+0300
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Владимир Путин открывает железнодорожную часть моста в Крым

13:31 23.12.2019
529
Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть России с полуостровом.
Первый поезд "Таврия" (№ 7/8) отправится в Севастополь сегодня в 14:00 из Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Из Москвы до Симферополя и обратно с 24 декабря будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ (№ 27/28) с 24 декабря. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда на полуостров еще из нескольких регионов России.
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Крымский мостВладимир ПутинКрымРоссияОбщество
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