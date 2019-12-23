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В Саратовской области иномарка сгорела после ДТП с пятью машинами
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РИА Новости

В Саратовской области иномарка сгорела после ДТП с пятью машинами

10:48 23.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и спасатели на месте ДТП
Сотрудники полиции и спасатели на месте ДТП
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и спасатели на месте ДТП. Архивное фото
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области сгорел после ДТП с участием еще четырех машин, в результате погибли два человека, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло вечером в воскресенье на 259-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Воскресенском районе.
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Крупные ДТП в России в 2019 году
"Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, допустил столкновение с автомобилем Scania, после чего Mercedes отбросило на автомобиль Faw, затем автомобиль Skoda Fabia столкнулся с попутным ранее упомянутым Scania, а автомобиль Ford Focus столкнулся с ранее упомянутым Skoda. После столкновения произошло возгорание Mercedes-Benz, в результате неустановленные водитель и пассажир этого автомобиля скончались", - говорится в сообщении.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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Mercedes-BenzSkoda FabiaFord FocusСаратовская областьПроисшествия
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