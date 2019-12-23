В Апатитах четверых подростков заподозрили в избиении полицейских

"В качестве подозреваемых проходят четверо подростков, всем им по 16 лет. Они допрошены, в отношении них избрана такая мера, как присмотр над несовершеннолетними подозреваемыми", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что подростки после потасовки были доставлены в отдел полиции, но не задерживались, поскольку являются несовершеннолетними. Что касается потерпевших, пока такой статус получил только один из двух пострадавших, но в ведомстве не исключают, что после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит характер травм, потерпевшими будут признаны оба - и полицейский, и стажер.