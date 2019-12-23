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В Апатитах четверых подростков заподозрили в избиении полицейских
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РИА Новости

В Апатитах четверых подростков заподозрили в избиении полицейских

10:46 23.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 23 дек - РИА Новости. Четверо 16-летних подростков подозреваются в том, что нанесли травмы двум полицейским во время потасовки возле дома культуры в Апатитах Мурманской области в пятницу вечером, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"В качестве подозреваемых проходят четверо подростков, всем им по 16 лет. Они допрошены, в отношении них избрана такая мера, как присмотр над несовершеннолетними подозреваемыми", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что подростки после потасовки были доставлены в отдел полиции, но не задерживались, поскольку являются несовершеннолетними. Что касается потерпевших, пока такой статус получил только один из двух пострадавших, но в ведомстве не исключают, что после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит характер травм, потерпевшими будут признаны оба - и полицейский, и стажер.
"По делу допрошено большое количество подозреваемых - это и подростки, и сотрудники ДК, и очевидцы. Возбуждено уголовное дело", - пояснили в ведомстве. Кроме того, как стало известно, родители одного подростка написали заявление в полицию, его содержание РИА Новости не уточнили, однако в СУСК отметили, что будут проверяться действия обеих сторон.
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По версии следствия, в пятницу вечером возле дома культуры на улице Ленина в Апатитах группа подростков "причинила телесные повреждения двоим полицейским", которые охраняли общественный порядок - один из них оказался сотрудником полиции, другой - стажером. Пострадавшим оказали амбулаторную медпомощь. Руководитель СК Александр Бастрыкин поставил дело о потасовке на контроль.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинАпатитыМурманская областьПроисшествия
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