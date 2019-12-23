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Крым готов принимать поезда с материковой России
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РИА Новости

Крым готов принимать поезда с материковой России

10:45 23.12.2019 (обновлено: 11:00 23.12.2019)
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© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаЖелезная дорога через Крымский мост
Железная дорога через Крымский мост
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крым полностью готов к запуску железнодорожного сообщения с материковой Россией, все вокзалы и железнодорожные пути отремонтированы и приведены в порядок, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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Крымский мост
"Крым полностью готов к приему поездов. Вокзалы все приведены в полную готовность. Все железнодорожные пути и вокзалы отремонтированы и приведены в порядок. Крымчане ждут запуска железнодорожного движения", - сказал Фикс.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая прошлого года, движение автотранспорта было запущено на следующий день.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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ТуризмНовости - ТуризмКрымский мостЕфим ФиксСимферопольКрымОбщество
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