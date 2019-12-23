Крым готов принимать поезда с материковой России

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Вчера, 03:49Крымский мост
"Крым полностью готов к приему поездов. Вокзалы все приведены в полную готовность. Все железнодорожные пути и вокзалы отремонтированы и приведены в порядок. Крымчане ждут запуска железнодорожного движения", - сказал Фикс.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая прошлого года, движение автотранспорта было запущено на следующий день.