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Культура
2019-12-23T14:36+0300
https://ria.ru/20191223/1562709826.html
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/101282/51/1012825143_183:93:1354:752_1036x0_80_0_0_7d6fdce93fe26c86bbe33406e25981b9.jpg
РИА Новости

Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери

11:49 23.12.2019 (обновлено: 14:36 23.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери. Это произошло после того, как исполнительница впервые показала ребенка, снявшись для обложки журнала Hello, которому дала интервью.

"Знакомьтесь, моя дочь — Симба!" — заявила Нюша изданию.

Подписчики сразу начали возмущаться, вспоминать анимационный фильм студии Disney "Король Лев" .
"Хорошо хоть не Пумба", — прокомментировала @1991_aleksandra.
"Реально Симба? Радует, что не Чунга-Чанга", — присоединилась к обсуждению @maria_mash.
"Я понимаю, хотели необычное имя, но не Симба же. И к отчеству ну никак не подходит. Подрастет, совсем задразнят — будут постоянно спрашивать: "Ты из мультика "Король Лев"?" — подчеркнула @e_shchur.
"Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?" — возмутился @markus_ricardo1.
Были и те, кто предположил, что "Симба" может быть сокращением от имени Серафима, но большинство все равно продолжило троллить.

"Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант
— Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло", — объяснила певица.

Нюша (Анна Шурочкина) впервые стала мамой в ноябре 2018 года.
В 2017 году она вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова, с которым начала отношения в 2016 году.
Мария Хворостовская
7 октября, 02:16Культура
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