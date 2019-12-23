На Украине затапливает шесть шахт, заявили в профсоюзе горняков

"В ночь с 22 на 23 декабря отключили электроэнергию на всех шести шахтах госпредприятия "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление. Отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить наперед 22 миллиона гривен (около 1 миллиона долларов по курсу нацбанка) за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года", - написал Волынец на своей странице в Facebook.