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На Украине затапливает шесть шахт, заявили в профсоюзе горняков
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РИА Новости

На Украине затапливает шесть шахт, заявили в профсоюзе горняков

10:41 23.12.2019 (обновлено: 10:45 23.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Шесть шахт госпредприятия "Львовуголь" отключили от электроэнергии, в результате их затапливает, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В ночь с 22 на 23 декабря отключили электроэнергию на всех шести шахтах госпредприятия "Львовуголь". Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление. Отключение шахт ГП "Львовуголь" от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети - оплатить наперед 22 миллиона гривен (около 1 миллиона долларов по курсу нацбанка) за электроэнергию периода декабрь 2019 - январь 2020 года", - написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь.
"Со своей стороны профсоюз обращается с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную высшими чиновниками ситуацию", - добавил Волынец.
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