У Галапагосских островов более двух тонн дизеля попало в океан

"Я организовал мобилизацию всех необходимых ресурсов в (акватории острова) Сан-Кристобаль, чтобы не допустить распространения проблемы, вызванной крушением баржи "Орка" ", заявил министр экологии Эквадора Рауль Ледесма Уэрта в своем Twitter. Он также сообщил, что по его указу было начато расследование и будут наказаны ответственные за произошедшее.