У Галапагосских островов более двух тонн дизеля попало в океан

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более двух тонн дизельного топлива разлилось в акватории входящего в состав эквадорских Галапагосов острова Сан-Кристобаль в результате крушения баржи, сообщает администрация национального парка Галапагосских островов.
"Национальный парк Галапагосских островов и ВМС Эквадора установили защитные барьеры и впитывающие материалы, чтобы снизить риск для окружающей среды в результате затопления баржи "Орка" с 600 галлонами (2271 литр) дизеля на борту", - говорится в сообщении администрации национального парка в Twitter.
#SanCristóbal| El @parquegalapagos y @armada_ecuador colocan barreras de contención y paños absorbentes para reducir el riesgo ambiental por hundimiento de gabarra Orca, con 600 galones de diesel almacenados. Desde #SantaCruz se dispone el envío de material de contingencia. pic.twitter.com/nQ0aRVug8I— Parque Galápagos (@parquegalapagos) 22 декабря 2019 г.
По данным газеты Comercio, баржа "Орка" затонула в воскресенье, когда на нее упал подъемный кран во время погрузки. Члены экипажа выпрыгнули с судна, один человек был ранен.
Был созван Комитет по чрезвычайным ситуациям для координации действий по ликвидации последствий, сообщает спасательная служба Галапагосских островов.
Правительство предпринимает все возможные меры по устранению последствий аварии.
"Я организовал мобилизацию всех необходимых ресурсов в (акватории острова) Сан-Кристобаль, чтобы не допустить распространения проблемы, вызванной крушением баржи "Орка" ", заявил министр экологии Эквадора Рауль Ледесма Уэрта в своем Twitter. Он также сообщил, что по его указу было начато расследование и будут наказаны ответственные за произошедшее.