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Молдавия продолжит получать российский газ через Украину, заявил Додон
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РИА Новости

Молдавия продолжит получать российский газ через Украину, заявил Додон

10:35 23.12.2019
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что с января 2020 года республика по-прежнему будет получать российский газ привычным путем - через Украину.
"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - сказал Додон на совместном брифинге с премьером Ионом Кику.
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"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - добавил Кику.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.
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