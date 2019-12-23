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2019-12-23T11:26+0300
https://ria.ru/20191223/1562708897.html
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"
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РИА Новости

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"

10:22 23.12.2019 (обновлено: 11:26 23.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитной ракетной системы С-350 "ВИТЯЗЬ"
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 ВИТЯЗЬ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
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Новый комплекс противовоздушной обороны С-350 "Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку и способен поражать все существующие и перспективные средства предполагаемого противника, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты, на предельно малых и больших высотах. ЗРС может работать как автономно, так и в составе эшелона ПВО. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности.
Разработку "Витязей" завершили в первой половине этого года, а уже в конце июня технику представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".
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Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого работают около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем 50 стран.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
средняя зарплата в Финляндии 115 тысяч, в россии - 12 тысяч. Я даже не буду говорить о том, сколько в год тратится на образование и медицину. Может приведешь мне цифры, патриотка? Кто не кормит народ без страны останется. Так то, позорница....
23 декабря, 12:53
AIArtem Ivanov
1842100087
У них народ покупает новые Мерседесы и Кадиллаки, у нас гордится новыми ЗРК.
23 декабря, 13:29
Павел Иванов
163900076
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