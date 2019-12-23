Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Церемония передачи техники прошла 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
Новый комплекс противовоздушной обороны С-350 "Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку и способен поражать все существующие и перспективные средства предполагаемого противника, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты, на предельно малых и больших высотах. ЗРС может работать как автономно, так и в составе эшелона ПВО. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности.
Разработку "Витязей" завершили в первой половине этого года, а уже в конце июня технику представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого работают около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем 50 стран.