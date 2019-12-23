Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"

Новый комплекс противовоздушной обороны С-350 "Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку и способен поражать все существующие и перспективные средства предполагаемого противника, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты, на предельно малых и больших высотах. ЗРС может работать как автономно, так и в составе эшелона ПВО. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в С-400, и ракеты малой дальности.