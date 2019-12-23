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Роспотребнадзор передал ДРК мобильные лаборатории для борьбы с Эболой
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РИА Новости

Роспотребнадзор передал ДРК мобильные лаборатории для борьбы с Эболой

10:17 23.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на пресс-конференции, посвященной запуску совместного проекта МИА "Россия сегодня" и Роспотребнадзора
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на пресс-конференции, посвященной запуску совместного проекта МИА Россия сегодня и Роспотребнадзора
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в понедельник передал две мобильные лаборатории Демократической Республике Конго для борьбы с лихорадкой Эбола, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Мы передаем министерству здравоохранения Демократической Республики Конго в лице специального посланника президента ДРК Патрика Конго современные высокотехнологичные мобильные лаборатории. Это специальная разработка для ДРК на базе полноприводного автомобиля "ГАЗ",- сказала Попова во время передачи лабораторий.
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Она пояснила, что лаборатории оснащены современным оборудованием и обеспечивают возможность проведения исследований в соответствии с высочайшими требованиями биологической безопасности.
Помимо лабораторий со стороны России также передаются расходные материалы, диагностические препараты и средства индивидуальной защиты, уточнила Попова.
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"На следующий год в ДРК будут дополнительно поставлены лабораторное оборудование, диагностические препараты и российские вакцины, выпускаемые на базе ведущих учреждений Роспотребнадзора - для профилактики холеры и лихорадки Эбола. Помимо этого, будут обучены 140 конголезских специалистов по вопросам биологической безопасности", - добавила Попова.
В ДР Конго продолжается эпидемия смертельной лихорадки Эбола - по данным Всемирной организации здравоохранения, на начало декабря, в стране официально заражены 3313 человек, от заболевания скончались 2204 человека.
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Анна ПоповаДемократическая Республика КонгоРоссияВ мире
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