Роспотребнадзор передал ДРК мобильные лаборатории для борьбы с Эболой

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на пресс-конференции, посвященной запуску совместного проекта МИА "Россия сегодня" и Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в понедельник передал две мобильные лаборатории Демократической Республике Конго для борьбы с лихорадкой Эбола, заявила глава ведомства Анна Попова.

"Мы передаем министерству здравоохранения Демократической Республики Конго в лице специального посланника президента ДРК Патрика Конго современные высокотехнологичные мобильные лаборатории. Это специальная разработка для ДРК на базе полноприводного автомобиля "ГАЗ",- сказала Попова во время передачи лабораторий.

Она пояснила, что лаборатории оснащены современным оборудованием и обеспечивают возможность проведения исследований в соответствии с высочайшими требованиями биологической безопасности.

Помимо лабораторий со стороны России также передаются расходные материалы, диагностические препараты и средства индивидуальной защиты, уточнила Попова.

"На следующий год в ДРК будут дополнительно поставлены лабораторное оборудование, диагностические препараты и российские вакцины, выпускаемые на базе ведущих учреждений Роспотребнадзора - для профилактики холеры и лихорадки Эбола. Помимо этого, будут обучены 140 конголезских специалистов по вопросам биологической безопасности", - добавила Попова.