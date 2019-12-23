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Культура
2019-12-23T10:18+0300
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Мультфильм "Умка на елке" опубликовали в YouTube
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РИА Новости

Мультфильм "Умка на елке" опубликовали в YouTube

10:18 23.12.2019
1987
© СоюзмультфильмМультфильм "Умка"
Мультфильм Умка
© Союзмультфильм
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьера мультфильма "Умка на елке", который завершает трилогию о белом медвежонке Умке, состоялась на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube, сообщает пресс-служба студии.
"Картина рассказывает о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к братьям нашим меньшим. Он станет логичным завершением трилогии об Умке", — рассказали в пресс-службе.
Сценарий новой истории написала Мария Богданова, режиссером выступил Александр Воробьев, художником-постановщиком – Петр Захаров.
"Умку и его друга в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую "Колыбельную медведицы" исполнила народная артистка Лариса Долина. Композитор – Иван Урюпин", — заключили в пресс-службе.
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выходит спустя 50 лет после премьеры первой части. Мультфильм "Умка" режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря вышел в 1969 году. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев, который отразил в ней всю любовь и нежность к своей маме, погибшей во времена Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде.
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