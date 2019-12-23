Мультфильм "Умка на елке" опубликовали в YouTube

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьера мультфильма "Умка на елке", который завершает трилогию о белом медвежонке Умке, состоялась на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube, сообщает пресс-служба студии.

"Картина рассказывает о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также о добром отношении к братьям нашим меньшим. Он станет логичным завершением трилогии об Умке", — рассказали в пресс-службе.

Сценарий новой истории написала Мария Богданова, режиссером выступил Александр Воробьев, художником-постановщиком – Петр Захаров.

"Умку и его друга в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую "Колыбельную медведицы" исполнила народная артистка Лариса Долина. Композитор – Иван Урюпин", — заключили в пресс-службе.