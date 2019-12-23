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В Татарстане чиновница уволилась после привлечения детей к учениям МВД
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РИА Новости

В Татарстане чиновница уволилась после привлечения детей к учениям МВД

10:10 23.12.2019 (обновлено: 12:29 23.12.2019)
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Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
Стоп-кадр видео тактико-строевых занятий на территории Новотроицкой средней школы в Татарстане
КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Министерство образования и науки Татарстана проводит служебное расследование после привлечения школьников к проведению тактико-строевых занятий местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.
По данным МВД по Татарстану, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9-го класса школы. Отмечается, что перед началом занятий учащиеся были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности, а в ходе занятий ни один из них не был задействован в качестве условного нарушителя, школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал.
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В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Татарстану, руководством министерства было принято решение о проведении служебной проверки по данному факту, виновных должностных лиц планируется привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.
"По данному факту министерством образования и науки Татарстана сформирована комиссия для проведения служебного расследования, со вчерашнего дня она работает на месте... По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась", - сказала Мухаметова.
По информации собеседницы агентства, в план работы министерства образования и науки Татарстана данное мероприятие не входило. Она отметила, что по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры.
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МВД РФТатарстанТукаевский районПроисшествия
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