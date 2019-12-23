В Татарстане чиновница уволилась после привлечения детей к учениям МВД

В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Татарстану, руководством министерства было принято решение о проведении служебной проверки по данному факту, виновных должностных лиц планируется привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.