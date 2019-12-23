Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T09:57+0300
https://ria.ru/20191223/1562707961.html
На Запорожской АЭС отключили от сети шестой энергоблок
https://cdn24.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1036x0_80_0_0_e869054aa05d6e39873787d5373196f9.jpg
РИА Новости

На Запорожской АЭС отключили от сети шестой энергоблок

09:57 23.12.2019
910
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В 00.02 (01.02 мск) 23 декабря 2019 года энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Ровенская атомная электростанция на Украине
22 декабря, 15:55
Украина принудительно снизила мощности АЭС
По данным компании, в работе находятся четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 3890 МВт, на третьем энергоблоке продолжается плановый капитальный ремонт. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.
Инженер-оператор Сергей Соколов в реакторном зале Обнинской АЭС. 1984 год
27 июня, 05:04
Атомные электростанции в мире
555000
Обсудить 3
Запорожская АЭСЭнергоатомУкраинаВ мире
Рекомендуем
Алексей Пушков
Пушков оценил приостановку работы Allseas над "Северным потоком — 2"
Каски рабочих
На Украине затапливает шесть шахт, заявили в профсоюзе горняков
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 ВИТЯЗЬ
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 "Витязь"
Строительство газопровода Северный поток — 2
Allseas отвела строившие "Северный поток — 2" суда из Балтийского моря
Рабочие на газоизмерительной станции
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Ровенская атомная электростанция на Украине
Украина принудительно снизила мощности АЭС
Золотые слитки
Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали вопрос замены компании Allseas
Полицейский автомобиль
Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве
Президент России Владимир Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
В Киеве произошел пожар в университетском общежитии
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ
Дамаск на рассвете
Дамаск подвергся ракетной атаке
Кадр из сериала Игра престолов
Названы самые популярные у россиян сериалы
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния