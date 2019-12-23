На Запорожской АЭС отключили от сети шестой энергоблок

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции отключили от энергосети для проведения планового ремонта, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".
"В 00.02 (01.02 мск) 23 декабря 2019 года энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
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По данным компании, в работе находятся четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 3890 МВт, на третьем энергоблоке продолжается плановый капитальный ремонт. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.
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