Названы самые популярные у россиян сериалы

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. "Игра престолов", "След" и "Тайны следствия" россияне назвали своими самыми любимыми сериалами, "Т-34", "Джокера" и "Движение вверх" - самыми впечатляющими фильмами, говорится в результатах исследования "Игра престолов", "След" и "Тайны следствия" россияне назвали своими самыми любимыми сериалами, "Т-34", "Джокера" и "Движение вверх" - самыми впечатляющими фильмами, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Почти 5% опрошенных назвали "Игру престолов" своим самым любимым сериалом. На втором месте оказался "След" (3,8%), на третьем – "Тайны следствия" (2,8%).

В топ-10 сериалов также попали "Пес" (2,5%), "Сваты" (2,4%), "Ментовские войны" (1,8%), "17 мгновений весны" (1,8%), "Ликвидация" (1,7%), "Шеф" (1,6%) и "Доктор Хаус" (1,4%). Реже всего респонденты упоминали "Ментов" (0,3%), а также "Каменская", "Ветреный", "Обмани меня", "Мухтар" и "Штрафбат" (по 0,4%).

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"Сериалы фрагментируют аудиторию еще больше, чем телепрограммы, поскольку этот контент не только доступен по традиционному телевидению, но и широко распространен в интернете. Есть несколько сериалов, у которых поклонников больше, чем у других (например, "Игра престолов" или "След"). Однако сложно говорить о каких-то рангах: позиций очень много, разрыв между ними несущественный", - считают авторы исследования.

Фильмами, которые произвели наибольшее впечатление, 1,96% россиян назвали "Т-34", 1,94% - "Джокера", 1,56% - "Движение вверх". Часто опрошенные также называли "Зеленую милю", "Мстителей", "Малефисенту" и "Текст".

"Отвечая на вопрос о фильме, который недавно произвел на них особенное впечатление, участники опроса предложили свыше 800 уникальных наименований. Но только некоторые из них набрали значимое число голосов", - отметили авторы исследования.

Что касается книг, 12% населения, выбирая наиболее впечатлившее их произведение, называли классическую литературу, 7% - профессиональную, по 5% - современную российскую и иностранную. 33% при этом заявили, что книги не читают.

"Две трети населения страны утверждают, что читают книги (бумажные или электронные – неважно). Книги, которые в последнее время произвели впечатление на читающую публику, относятся к разным жанрам – от художественной классики до non-fiction", - указали авторы исследования.