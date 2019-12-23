Названы самые популярные у россиян сериалы

Крипту "Игры престолов" открыли в Большом винном хранилище на Винзаводе.
Крипту "Игры престолов" открыли в Большом винном хранилище на Винзаводе.
Таинственное сооружение позволяет поклонникам погрузиться в атмосферу сериала.
Таинственное сооружение позволяет поклонникам погрузиться в атмосферу сериала.
Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".
Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".
Здесь планируют проводить лекции и презентации, посвященные "Игре престолов".
Здесь планируют проводить лекции и презентации, посвященные "Игре престолов".
Музыканты на открытии крипты "Игры престолов".
Музыканты на открытии крипты "Игры престолов".
Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".
Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".
Посетители Большого винного хранилища на Винзаводе на открытии крипты "Игры престолов".
Посетители Большого винного хранилища на Винзаводе на открытии крипты "Игры престолов".
Крипта будет открыта для посетителей с 18 апреля по 19 мая каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
Крипта будет открыта для посетителей с 18 апреля по 19 мая каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
Сериал "Игра престолов" снят по романам Джорджа Мартина из фэнтези-цикла "Песнь льда и пламени".
Сериал "Игра престолов" снят по романам Джорджа Мартина из фэнтези-цикла "Песнь льда и пламени".
Действие происходит на двух вымышленных континентах.
Действие происходит на двух вымышленных континентах.
Несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит гибель.
Несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит гибель.
Открытие крипты "Игры престолов" на Винзаводе.
Открытие крипты "Игры престолов" на Винзаводе.
Крипту "Игры престолов" открыли в Большом винном хранилище на Винзаводе.
Таинственное сооружение позволяет поклонникам погрузиться в атмосферу сериала.
Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".
Здесь планируют проводить лекции и презентации, посвященные "Игре престолов".
Музыканты на открытии крипты "Игры престолов".
Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".
Посетители Большого винного хранилища на Винзаводе на открытии крипты "Игры престолов".
Крипта будет открыта для посетителей с 18 апреля по 19 мая каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.
Сериал "Игра престолов" снят по романам Джорджа Мартина из фэнтези-цикла "Песнь льда и пламени".
Действие происходит на двух вымышленных континентах.
Несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит гибель.
Открытие крипты "Игры престолов" на Винзаводе.