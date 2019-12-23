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Культура
2019-12-23T13:18+0300
https://ria.ru/20191223/1562707773.html
Названы самые популярные у россиян сериалы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156013/13/1560131354_0:0:660:371_1036x0_80_0_0_1635992c38aaed6361903e07f86d6415.jpg
РИА Новости

Названы самые популярные у россиян сериалы

09:52 23.12.2019 (обновлено: 13:18 23.12.2019)
3705
© HBO (2011-2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO (2011-2019)
Кадр из сериала "Игра престолов". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. "Игра престолов", "След" и "Тайны следствия" россияне назвали своими самыми любимыми сериалами, "Т-34", "Джокера" и "Движение вверх" - самыми впечатляющими фильмами, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Почти 5% опрошенных назвали "Игру престолов" своим самым любимым сериалом. На втором месте оказался "След" (3,8%), на третьем – "Тайны следствия" (2,8%).
В топ-10 сериалов также попали "Пес" (2,5%), "Сваты" (2,4%), "Ментовские войны" (1,8%), "17 мгновений весны" (1,8%), "Ликвидация" (1,7%), "Шеф" (1,6%) и "Доктор Хаус" (1,4%). Реже всего респонденты упоминали "Ментов" (0,3%), а также "Каменская", "Ветреный", "Обмани меня", "Мухтар" и "Штрафбат" (по 0,4%).
Как вы это делаете?!
Мединский о "Джокере", "билетной мафии" и цензуре в театре
19 ноября, 12:00
"Сериалы фрагментируют аудиторию еще больше, чем телепрограммы, поскольку этот контент не только доступен по традиционному телевидению, но и широко распространен в интернете. Есть несколько сериалов, у которых поклонников больше, чем у других (например, "Игра престолов" или "След"). Однако сложно говорить о каких-то рангах: позиций очень много, разрыв между ними несущественный", - считают авторы исследования.
Фильмами, которые произвели наибольшее впечатление, 1,96% россиян назвали "Т-34", 1,94% - "Джокера", 1,56% - "Движение вверх". Часто опрошенные также называли "Зеленую милю", "Мстителей", "Малефисенту" и "Текст".
"Отвечая на вопрос о фильме, который недавно произвел на них особенное впечатление, участники опроса предложили свыше 800 уникальных наименований. Но только некоторые из них набрали значимое число голосов", - отметили авторы исследования.
Кадр из трейлера Балканский рубеж
14 декабря, 14:35
СМИ назвали российские фильмы с господдержкой, окупившиеся в прокате
Что касается книг, 12% населения, выбирая наиболее впечатлившее их произведение, называли классическую литературу, 7% - профессиональную, по 5% - современную российскую и иностранную. 33% при этом заявили, что книги не читают.
"Две трети населения страны утверждают, что читают книги (бумажные или электронные – неважно). Книги, которые в последнее время произвели впечатление на читающую публику, относятся к разным жанрам – от художественной классики до non-fiction", - указали авторы исследования.
Исследование "Медиапотребление в регионах России" было призвано описать актуальную ситуацию в структуре медиапотребления в Российской Федерации в региональном разрезе и по группам населения. Генеральная совокупность: люди в возрасте 16 лет и старше. Метод исследования: телефонный опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), средняя продолжительность интервью до 15 минут. Выборка исследования: не менее 13 тысяч завершенных интервью с представителями 84 регионов. Данные на декабрь 2019 года.
Крипта "Игры престолов" в центре Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Крипту "Игры престолов" открыли в Большом винном хранилище на Винзаводе.

Перед открытием крипты Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
1 из 12

Крипту "Игры престолов" открыли в Большом винном хранилище на Винзаводе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Таинственное сооружение позволяет поклонникам погрузиться в атмосферу сериала.

Крипта Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
2 из 12

Таинственное сооружение позволяет поклонникам погрузиться в атмосферу сериала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".

Скульптурная композиция в крипте Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
3 из 12

Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Здесь планируют проводить лекции и презентации, посвященные "Игре престолов".

Крипта Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
4 из 12

Здесь планируют проводить лекции и презентации, посвященные "Игре престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Музыканты на открытии крипты "Игры престолов".

Музыканты на открытии крипты Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
5 из 12

Музыканты на открытии крипты "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".

Скульптурная композиция в крипте Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
6 из 12

Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители Большого винного хранилища на Винзаводе на открытии крипты "Игры престолов".

Посетители Большого винного хранилища на Винзаводе на открытии крипты Игры престолов
7 из 12

Посетители Большого винного хранилища на Винзаводе на открытии крипты "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Крипта будет открыта для посетителей с 18 апреля по 19 мая каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Скульптурная композиция в крипте Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
8 из 12

Крипта будет открыта для посетителей с 18 апреля по 19 мая каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сериал "Игра престолов" снят по романам Джорджа Мартина из фэнтези-цикла "Песнь льда и пламени".

Музыканты на открытии крипты Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
9 из 12

Сериал "Игра престолов" снят по романам Джорджа Мартина из фэнтези-цикла "Песнь льда и пламени".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Действие происходит на двух вымышленных континентах.

Элемент интерьера крипты Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
10 из 12

Действие происходит на двух вымышленных континентах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит гибель.

Скульптурная композиция в крипте Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
11 из 12

Несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит гибель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Открытие крипты "Игры престолов" на Винзаводе.

Открытие крипты Игры престолов в Большом винном хранилище на Винзаводе
12 из 12

Открытие крипты "Игры престолов" на Винзаводе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Крипту "Игры престолов" открыли в Большом винном хранилище на Винзаводе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 12

Таинственное сооружение позволяет поклонникам погрузиться в атмосферу сериала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 12

Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 12

Здесь планируют проводить лекции и презентации, посвященные "Игре престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 12

Музыканты на открытии крипты "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 12

Скульптурная композиция в крипте "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 12

Посетители Большого винного хранилища на Винзаводе на открытии крипты "Игры престолов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 12

Крипта будет открыта для посетителей с 18 апреля по 19 мая каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 12

Сериал "Игра престолов" снят по романам Джорджа Мартина из фэнтези-цикла "Песнь льда и пламени".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 12

Действие происходит на двух вымышленных континентах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
11 из 12

Несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит гибель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Открытие крипты "Игры престолов" на Винзаводе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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КультураИгра престолов (сериал)Т-34МоскваРоссияОбщество
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