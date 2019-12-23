ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
22 декабря, 15:56В Донбассе установили памятник Андрею Стенину
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 11 единиц", - добавил представитель ведомства.
22 декабря, 15:34Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе