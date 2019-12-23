Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T09:47+0300
https://ria.ru/20191223/1562707657.html
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:47 23.12.2019
547
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Памятник на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина и корреспондентов портала Информационный Корпус Сергея Коренченкова и Андрея Вячало в окрестностях поселка Горняк в Донецкой области.
22 декабря, 15:56
В Донбассе установили памятник Андрею Стенину
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 11 единиц", - добавил представитель ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
22 декабря, 15:34
Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе
000010
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии ДНР
В ДНР заявили о переходе украинского силовика на сторону ополченцев
Представители ОБСЕ в Луганской области
Донбасс и Киев начали обсуждать вопрос обмена удерживаемыми лицами
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Встреча лидеров нормандской четверки
Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
В Донбассе силовики и националисты устроили перестрелку, заявили в ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
Конфликт на Украине требует прямого диалога сторон, заявил Лавров
Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Донбасс и Киев согласовали условия обмена удерживаемых лиц
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
В ЛНР заявили, что обмен пленными пройдет по формуле "всех на всех"
Граффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка
Итальянские благотворители сделали подарки детям в Донбассе
Рабочие на газоизмерительной станции
Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР оценили заявление МИД Украины о "принуждении к миру" в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе
Президент России Владимир Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния