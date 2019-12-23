YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать из-за книжных издателей

Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

Российское законодательство допускает вечную блокировку ресурса, если сайт не отвечает на жалобы правообладателя. В первый раз интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до удаления пиратских материалов. При повторном нарушении правообладатель имеет право потребовать навсегда заблокировать ресурс.