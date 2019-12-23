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2019-12-23T09:40+0300
https://ria.ru/20191223/1562707343.html
YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать из-за книжных издателей
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РИА Новости

YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать из-за книжных издателей

09:38 23.12.2019 (обновлено: 09:40 23.12.2019)
26587
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов. Мосгорсуд удовлетворил иск еще в начале месяца, однако аудиокнига до сих пор находится в свободном доступе и на "Яндекс.Видео", и на YouTube.
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Как пояснил газете генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, они готовы обращаться в суд и по другим книгам.
"Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России",— отметил Рябыко.
Представитель "Яндекса" от комментариев отказался, представитель Google (владелец YouTube) на запрос не ответил.
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ЯндексАЗАПИYouTubeGoogleЭксмоТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Предлагаю заблокировать "Эксмо" и подобные ему копирайтерские издательства.
23 декабря, 10:44
Denis Bychkov
16420107
Ютьюб точно в безопасности, Рашатудей, и пригожинские подтвердят, а вот яндекс могут продолжить давить, хоть и такие компании оберегать надо. Разумеется Мэйл который плодит пиратские фильмы на своём вк,мэйл.видео, одноклассниках, в списки санкций не попадет, как известно олигархов в россии нет, и усманов подтвердит.
23 декабря, 09:43
КМКостя Магомедов
841803723
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