YouTube и "Яндекс.Видео" могут заблокировать из-за книжных издателей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
По данным издания, издательство "Эксмо" обратилось в суд с требованием удалить нелегальную аудиоверсию книги Лю Цысиня "Задача трех тел" с обоих ресурсов. Мосгорсуд удовлетворил иск еще в начале месяца, однако аудиокнига до сих пор находится в свободном доступе и на "Яндекс.Видео", и на YouTube.
Российское законодательство допускает вечную блокировку ресурса, если сайт не отвечает на жалобы правообладателя. В первый раз интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до удаления пиратских материалов. При повторном нарушении правообладатель имеет право потребовать навсегда заблокировать ресурс.
Как пояснил газете генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, они готовы обращаться в суд и по другим книгам.
"Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России",— отметил Рябыко.