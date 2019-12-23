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2019-12-23T09:32+0300
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Опрос выявил самых узнаваемых журналистов у россиян
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РИА Новости

Опрос выявил самых узнаваемых журналистов у россиян

09:32 23.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Андрей Малахов, Владимир Познер и Владимир Соловьев стали самими узнаваемыми журналистами, при этом наибольший уровень доверия аудитория выказывает Познеру, а также Александру Гордону и Аркадию Мамонтову, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Андрея Малахова знают 96% опрошенных, при этом доверяют ему лишь 40%. Владимира Познера узнают 89%, 58% ему доверяют, что ставит его на первое место по этому показателю. Соловьева узнают 84%, доверяют ему 48%. Самый низкий уровень как узнавания (25%), так и доверия (5%) оказался у Ильи Азара, Олега Кашина (29% и 9%) и Ивана Голунова (31% и 10%).
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"Уровень известности журналистов и блогеров в значительной степени зависит от медиа и контента, с которым они связаны. Доверие коррелирует с известностью, однако не напрямую (например, Андрей Малахов значительно опережает всех по уровню известности, но многим уступает по уровню доверия, которое он вызывает у аудитории)", - считают авторы исследования.
Кроме того, по результатам опроса, молодая аудитория относится к людям "из интернета" с большим доверием, чем аудитория среднего и старшего возраста. Аудитория старше 35 лет с большим доверием относится к людям "из телевизора".
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"Жители Нечерноземья и Юга России больше других россиян доверяют телеведущим. Жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области больше других россиян доверяют блогерам. Жители Урала, Сибири, Дальнего Востока, Якутии меньше других россиян доверяют и телеведущим, и блогерам", - отметили авторы исследования.
Исследование "Медиапотребление в регионах России" было призвано описать актуальную ситуацию в структуре медиапотребления в Российской Федерации в региональном разрезе и по группам населения. Генеральная совокупность: люди в возрасте 16 лет и старше. Метод исследования: телефонный опрос CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), средняя продолжительность интервью до 15 минут. Выборка исследования: не менее 13 тысяч завершенных интервью с представителями 84 регионов.
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