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2019-12-23T09:23+0300
https://ria.ru/20191223/1562706964.html
Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

09:22 23.12.2019 (обновлено: 09:23 23.12.2019)
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© Fotolia / shaiithБокал с коньяком
Бокал с коньяком
© Fotolia / shaiith
Бокал с коньяком. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Чтобы проверить качество крепкого алкоголя в домашних условиях, его нужно налить в столовую ложку и поджечь зажигалкой, рассказал Агентству городских новостей "Москва" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Голубой цвет пламя будет свидетельствовать о том, что в напитке содержится этиловый спирт. Если пламя станет зеленым, то пить такой алкоголь нельзя — в нем содержится метиловый спирт.
Эксперт подчеркнул, что в таком случае стоит обратиться в полицию. При этом он посоветовал проверять алкоголь перед его употреблением, так как подобные опыты с огнем в состоянии алкогольного опьянения могут быть опасны.
По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
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1843993625
Обсудить 4
Павел ШапкинРоссияАлкогольОбщество
Популярные комментарии
Пейте люди самогон и будете здоровы.
23 декабря, 10:51
Sergeyi Kozlov
1230013
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