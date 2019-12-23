Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Чтобы проверить качество крепкого алкоголя в домашних условиях, его нужно налить в столовую ложку и поджечь зажигалкой, рассказал Агентству городских новостей "Москва" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Голубой цвет пламя будет свидетельствовать о том, что в напитке содержится этиловый спирт. Если пламя станет зеленым, то пить такой алкоголь нельзя — в нем содержится метиловый спирт.
Эксперт подчеркнул, что в таком случае стоит обратиться в полицию. При этом он посоветовал проверять алкоголь перед его употреблением, так как подобные опыты с огнем в состоянии алкогольного опьянения могут быть опасны.
По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
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