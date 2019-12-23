Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки

Голубой цвет пламя будет свидетельствовать о том, что в напитке содержится этиловый спирт. Если пламя станет зеленым, то пить такой алкоголь нельзя — в нем содержится метиловый спирт.

Эксперт подчеркнул, что в таком случае стоит обратиться в полицию. При этом он посоветовал проверять алкоголь перед его употреблением, так как подобные опыты с огнем в состоянии алкогольного опьянения могут быть опасны.