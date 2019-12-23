На Украине четыре человека погибли при пожаре в психинтернате

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Пожар произошел в здании психоневрологического интерната в Луганской области Украины, в результате четыре человека погибли и трое пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, пожар вспыхнул в воскресенье вечером в селе Бутковка в одноэтажном здании интерната, его потушили на площади 100 квадратных метров.
"В результате пожара погибли четыре человека и трое пострадали. Эвакуировали 109 человек", - говорится в сообщении.
Пресс-служба областного управления Нацполиции Украины сообщила, что возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" (санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы) и "служебная халатность" (до пяти лет лишения свободы).