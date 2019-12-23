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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17
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РИА Новости

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17

09:15 23.12.2019
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© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANNИзвержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANN
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 17, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на данные полиции.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
13 декабря, 22:37Туризм
Турист рассказал, как спас молодоженов от вулкана в Новой Зеландии
Как заявил представитель полиции страны Джон Тимс, пострадавший в результате землетрясения скончался вечером в воскресенье в одной из больниц Окленда.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
9 декабря, 09:09
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
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Новая ЗеландияЗемлетрясениеВ мире
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