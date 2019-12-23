Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17

Как заявил представитель полиции страны Джон Тимс, пострадавший в результате землетрясения скончался вечером в воскресенье в одной из больниц Окленда.

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.