В WWF рассказали, какие сведения чаще всего скрывают нефтяные компании

"Но такие данные нельзя пока назвать достоверными. Например, критерий - удельное количество разлитой нефти и удельное количество инцидентов на трубопроводах. Мы наблюдаем здесь очень большой разброс цифр. И это вызывает сомнения в достоверности публикуемых данных. Все-таки технологии, оборудование и подходы к обслуживанию трубопроводов в отрасли более или менее однородны", - уточнил Книжников.