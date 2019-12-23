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В WWF рассказали, какие сведения чаще всего скрывают нефтяные компании
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РИА Новости

В WWF рассказали, какие сведения чаще всего скрывают нефтяные компании

09:11 23.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабочий на нефтяном месторождении
Рабочий на нефтяном месторождении
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рабочий на нефтяном месторождении. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нефтяные компании хуже всего предоставляют информацию об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для собственных нужд, сообщил РИА Новости руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.
Ежегодно с 2013 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) России публикует рейтинг открытости российских компаний в нефтегазовом секторе. Исследования проводятся по 20 крупнейшим компаниям.
"Всего 8 компаний раскрывают данные по критерию "энергопотребление из ВИЭ". Это связано с тем, что большинство компаний сектора еще не готовы ассоциировать себя с ВИЭ", - сказал Книжников.
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Он также добавил, что информацию о количестве аварийных инцидентов на трубопроводах сообщает 18 компаний, а об объемах аварийных разливов - 17 компаний.
"Но такие данные нельзя пока назвать достоверными. Например, критерий - удельное количество разлитой нефти и удельное количество инцидентов на трубопроводах. Мы наблюдаем здесь очень большой разброс цифр. И это вызывает сомнения в достоверности публикуемых данных. Все-таки технологии, оборудование и подходы к обслуживанию трубопроводов в отрасли более или менее однородны", - уточнил Книжников.
Эксперт отметил, что в последние годы отрасль демонстрирует снижение количества аварий и масштабов, но это качественные оценки, пока, по его словам, нет объективной и достоверной информации по реальным объемам разливов нефти.
"Это мешает решать проблемы", - добавил Книжников.
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Всемирный фонд дикой природыОбщество
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