Студента из Приамурья посмертно наградили за спасение утопающих

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил медаль "За спасение погибавших" матери студента Амурского колледжа и строительства ЖКХ Дмитрия Пачикина, награжденного посмертно, сообщает правительство региона.
Двадцать седьмого июня 2015 года Дмитрий с друзьями отдыхали на берегу реки Зея. Двоих ребят стало затягивать течением, они начали тонуть, Дмитрий бросился на помощь, но не справился с течением и погиб.
"Губернатор Василий Орлов вручил государственную награду - медаль "За спасение погибавших" Марине Владиславовне Пачикиной (матери погибшего студента)", - говорится в сообщении.