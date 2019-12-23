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Студента из Приамурья посмертно наградили за спасение утопающих
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РИА Новости

Студента из Приамурья посмертно наградили за спасение утопающих

09:07 23.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов вручает медаль "За спасение погибавших" Марине Пачикиной
Губернатор Амурской области Василий Орлов вручает медаль За спасение погибавших Марине Пачикиной
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов вручает медаль "За спасение погибавших" Марине Пачикиной
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов вручил медаль "За спасение погибавших" матери студента Амурского колледжа и строительства ЖКХ Дмитрия Пачикина, награжденного посмертно, сообщает правительство региона.
Двадцать седьмого июня 2015 года Дмитрий с друзьями отдыхали на берегу реки Зея. Двоих ребят стало затягивать течением, они начали тонуть, Дмитрий бросился на помощь, но не справился с течением и погиб.
"Губернатор Василий Орлов вручил государственную награду - медаль "За спасение погибавших" Марине Владиславовне Пачикиной (матери погибшего студента)", - говорится в сообщении.
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Василий ОрловАмурская областьБлаговещенскОбщество
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