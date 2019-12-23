Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

"Пойдут на приступ": зачем украинскую армию учат штурмовать мегаполисы

"Пойдут на приступ": зачем украинскую армию учат штурмовать мегаполисы

"За 22 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал представитель ЛНР.

В ведомстве добавили, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике Нижнему Лозовому и Желобку.