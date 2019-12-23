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Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:47 23.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 21 декабря украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 22 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал представитель ЛНР.
В ведомстве добавили, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по подконтрольным республике Нижнему Лозовому и Желобку.
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