Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T08:45+0300
https://ria.ru/20191223/1562706349.html
В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/35/1559073575_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_62c2732264210d89356f5ce4b405f030.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП

08:45 23.12.2019
365
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Трое пассажиров автобуса получили травмы при столкновении с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в понедельник около 5.30 в Приокском районе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 29. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса: два человека госпитализированы, одному оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
010010
Обсудить 0
Нижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
На месте массового ДТП на федеральной трассе в Саратовской области
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП
Владимир Познер
Опрос выявил самых узнаваемых журналистов у россиян
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 17
Пожарная служба Украины
На Украине четыре человека погибли при пожаре в психинтернате
ДТП на территории Борского района в Нижегородской области
В Нижегородской области один человек погиб и девять пострадали при ДТП
Закат на побережье Охотского моря
У берегов Камчатки сейсмологи зафиксировали серию землетрясений
Открытие выставки Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо
Ученые МГППУ предложили новое понимание природы катарсиса
Пластиковая посуда
Депутат Госдумы предложил ограничить использование одноразовой посуды
Сотрудник полиции
В Приморье арестован подозреваемый в ограблении банка
Рабочий на нефтяном месторождении
В WWF рассказали, какие сведения чаще всего скрывают нефтяные компании
Сотрудники полиции и спасатели на месте ДТП
В Саратовской области иномарка сгорела после ДТП с пятью машинами
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
В Киеве произошел пожар в университетском общежитии
Бетоновоз, упавший в Неву в Санкт-Петербурге
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Момент смертельного ДТП на МКАД попал на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
05:56"Росатом" в 2020 году примет новую стратегию развития
05:51На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Лента новостейМолния