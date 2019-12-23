В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Трое пассажиров автобуса получили травмы при столкновении с грузовиком в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в понедельник около 5.30 в Приокском районе.
"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 29. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса: два человека госпитализированы, одному оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.