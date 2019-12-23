Во ВНИИ труда прокомментировали рейтинг востребованности профессий

"Речь в статье экспертов ВНИИ труда "Модель выявления востребованности профессий: ключевые параметры и некоторые особенности" идет исключительно о профессиях рабочих и специалистах среднего звена. И рейтинг в статье составлен только по этим профессиям. Информация в "Известиях" дана некорректно", - говорится в сообщении института.