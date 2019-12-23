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Во ВНИИ труда прокомментировали рейтинг востребованности профессий
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РИА Новости

Во ВНИИ труда прокомментировали рейтинг востребованности профессий

08:25 23.12.2019 (обновлено: 08:26 23.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота кассира
Работа кассира
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Работа кассира. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рейтинг ВНИИ труда составлен исключительно по рабочим профессиям и специалистам среднего звена, данные о нем как о списке наиболее популярных профессий в целом некорректны, сообщили РИА Новости в институте.
Ранее на сайте газеты "Известия" были опубликованы данные о том, что ВНИИ труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в нем заняли продавцы-кассиры, второе и третье - повара и педагоги профобучения и профобразования.
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Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
"Речь в статье экспертов ВНИИ труда "Модель выявления востребованности профессий: ключевые параметры и некоторые особенности" идет исключительно о профессиях рабочих и специалистах среднего звена. И рейтинг в статье составлен только по этим профессиям. Информация в "Известиях" дана некорректно", - говорится в сообщении института.
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ВНИИ трудаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Есть ещё одна , народ дурачить, но она пока занята! Надеюсь господа Админы я ни кого не обидел?
23 декабря, 10:16
serg-37-01
1700003
Нужны клоуны-артисты,певцы с открывающимся ртом,футболисты с мячем,критики,аналитики,главное чтобы олигархату не мешали распоряжаться недрами и прочим,да и это отличные кадры для депутатского корпуса в продвижении нужных интересов!Рабочие руки и талантливые головы размножать опасно,это знает даже микроолигарх!)))
23 декабря, 09:55
Сергей Короленко
1900000
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