Во ВНИИ труда прокомментировали рейтинг востребованности профессий

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рейтинг ВНИИ труда составлен исключительно по рабочим профессиям и специалистам среднего звена, данные о нем как о списке наиболее популярных профессий в целом некорректны, сообщили РИА Новости в институте.
Ранее на сайте газеты "Известия" были опубликованы данные о том, что ВНИИ труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в нем заняли продавцы-кассиры, второе и третье - повара и педагоги профобучения и профобразования.
25 ноября, 08:55Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
"Речь в статье экспертов ВНИИ труда "Модель выявления востребованности профессий: ключевые параметры и некоторые особенности" идет исключительно о профессиях рабочих и специалистах среднего звена. И рейтинг в статье составлен только по этим профессиям. Информация в "Известиях" дана некорректно", - говорится в сообщении института.