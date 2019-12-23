Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, дождь. Температура максимальная в Москве составит плюс 6- 8 градусов, по области от 4 до 9", - сказал он.
Специалист отметил, что дождь ожидается мелкий, но продолжительный. "Ожидается, что выпадет от 5 до 7 миллиметров осадков", - уточнил Синенков.
Метеоролог также добавил, что ветер южный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление - 739 миллиметров ртутного столба.
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