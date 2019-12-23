Москвичи более 500 млн раз воспользовались электронными услугами

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Москвичи с начала 2019 года воспользовались электронными услугами на портале Москвичи с начала 2019 года воспользовались электронными услугами на портале mos.ru (сайт мэра и правительства) более 500 миллионов раз, количество обращений выросло более чем в 1,6 раз, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Число пользователей сайта достигло 8,8 миллиона человек. И такой охват аудитории стимулирует нас двигаться дальше и делать все больше услуг доступными для жителей онлайн", — приводятся на сайте слова руководителя направления "Электронные городские услуги" Департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова.

Подчеркивается, что по сравнению с прошлым годом, в 2019 общее количество обращений выросло более чем в 1,6 раза

Отмечается, что в 2019 на портале появилось более 20 новых услуг и сервисов. Среди них регистрация на участие в электронных выборах, услуги, связанные с кадастровой оценкой недвижимости подача апелляции на результаты государственной итоговой аттестации. Самыми популярными нововведениями стали подписка на информирование о результатах медицинских анализов и запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для учеников девятых классов.

"В этом году в столице стало больше электронных услуг для бизнесменов и частных лиц, занятых в сфере строительства. Например, появилась возможность направить онлайн-уведомление о планируемом индивидуальном жилищном строительстве и его окончании, ряд субсидий для предпринимателей", - добавляется в сообщении.