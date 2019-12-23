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Религия и мировоззрение
2019-12-23T07:56+0300
https://ria.ru/20191223/1562705628.html
Израиль разрешили христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
https://cdn23.img.ria.ru/images/154885/19/1548851952_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_eb7e158560e7041cde280623c0798dd3.jpg
РИА Новости

Израиль разрешили христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество

07:56 23.12.2019
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© РИА Новости / Светлана БаеваИзраиль в Рождество
Израиль в Рождество
© РИА Новости / Светлана Баева
Израиль в Рождество. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Израиля разрешили христианам из сектора Газа приехать на Рождество в Иерусалим и Западный берег, сообщается в заявлении подразделения министерства обороны Израиля, занимающегося координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT).
"Генерал-майор COGAT Камиль Абу Рукун предоставил послабления для поездок христианского населения Газы в связи с Рождеством. Разрешения на въезд в Иерусалим и Западный берег будут выданы в соответствии с оценкой ситуации с точки зрения безопасности и без учета возраста", - говорится в заявлении COGAT в Twitter.
Ранее сообщалось, что католические лидеры Палестины призвали власти Израиля пустить христиан сектора Газа в Вифлеем, чтобы отпраздновать Рождество.
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Религия и мировоззрениеСектор ГазаНовости - Религия и мировоззрениеВифлеемИерусалимИзраиль
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