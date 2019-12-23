Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Во время церемонии открытия новогоднего городка Терешкова рассказала, что украшенный театральный сквер с иллюминацией, главной городской елкой и катком в этом году стал праздничной площадкой "для эстетического удовольствия и созерцания". В Год театра город, по ее словам, отдает дань классическому искусству - большому академическому театру, который является визитной карточкой Новосибирска, а в 2020 году отметит 75-й юбилей.