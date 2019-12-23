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Новый год—2020
2019-12-23T07:52+0300
https://ria.ru/20191223/1562705577.html
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
https://cdn24.img.ria.ru/images/98638/20/986382071_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_4957e37f0c02778b710178b941394944.jpg
РИА Новости

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

07:52 23.12.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровПредновогодняя площадь Ленина в Новосибирске
Предновогодняя площадь Ленина в Новосибирске
© РИА Новости / Павел Комаров
Предновогодняя площадь Ленина в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Сквер перед Новосибирским государственным театром оперы и балета в этом году впервые стал одной из двух главных городских площадок празднования Нового года. Новогодний городок, включающий большой каток, главную городскую елку и различные композиции, посвященные заканчивающемуся Году театра в России, открыли вечером в пятницу.
В субботу, 21 декабря, известный новосибирский фотограф Слава Степанов разместил в социальных сетях фотографии новогоднего городка, снятые с помощью квадрокоптера. Вид катка сверху вызвал у горожан ассоциации со схематичным изображением фаллоса.
"Настоящее искусство должно возбуждать!" - написала у себя в Facebook вице-мэр Новосибирска - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова, поставив смайлик. На один из комментариев, призывающий власти переделать каток необычной формы, она ответила отказом.
Во время церемонии открытия новогоднего городка Терешкова рассказала, что украшенный театральный сквер с иллюминацией, главной городской елкой и катком в этом году стал праздничной площадкой "для эстетического удовольствия и созерцания". В Год театра город, по ее словам, отдает дань классическому искусству - большому академическому театру, который является визитной карточкой Новосибирска, а в 2020 году отметит 75-й юбилей.
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Новый год—2020НовосибирскРоссияОбщество
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