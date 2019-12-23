Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T07:43+0300
https://ria.ru/20191223/1562705479.html
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:221:3072:1949_1036x0_80_0_0_69402c29ed094011797b4a71624e3ee0.jpg
РИА Новости

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

07:43 23.12.2019
675
© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию клиентов банка
Менеджер в офисе по обслуживанию клиентов банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Менеджер в офисе по обслуживанию клиентов банка. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата. Индикатор долговой нагрузки составлялся из соотношения среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.
Значительный уровень закредитованности, помимо Калмыкии, зафиксирован в Туве и Курганской области. Калмыкия занимает последнее место в рейтинге закредитованности с индикатором долговой нагрузки 86 процентов. Тува, расположившаяся на втором месте с конца, — 76 процентов, а Курганская область 73 процента.
Наиболее благоприятная обстановка с закредитованностью наблюдается на юге страны: в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно. По мнению экспертов, такую ситуацию можно объяснить отсутствием крупных банков, тогда как местные финансовые организации не способны удовлетворить весь спрос.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
22 ноября, 14:32
В России появится возможность оформить дорогие лекарства в кредит

Долги на Севере

Исследование также показало, что медианный объем задолженности экономически активного населения находится на уровне 208 тысяч рублей. Самым распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тысяч рублей, который характерен для 40 регионов. В 31 субъектах федерации долговая нагрузка находится в пределах 100-200 тысяч рублей, тогда как задолженность в 300 тысяч рублей оказалась у девяти регионов, а менее 100 тысяч — всего у пяти.
По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного жителя страны лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых этот же показатель составил 445, 389 и 359 тысяч рублей соответственно.
Эксперты объяснили этот факт тем, что для северных регионов России характерны относительно высокие зарплаты.
Противоположная ситуация наблюдается в основном в южных субъектах федерации. В Ингушетии кредитная задолженность на экономически активного гражданина оценивается в менее чем 28 тысяч рублей, а в Крыму и Дагестане — 46 тысяч и 49 тысяч рублей соответственно.
000000
Обсудить 0
РосстатИнгушетияРоссияЯкутияКурганская областьОбществоЭкономика
Рекомендуем
Рейтинг регионов по уровню закредитованности населения — 2019
Рейтинг регионов по уровню закредитованности населения — 2019
Знак процента на витрине
Названы самые закредитованные российские регионы
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
"Известия": Минобороны провело крупную кадровую ротацию
Строительство газопровода Северный поток-2
Allseas отвела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря
Завтрак в детском саду
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Президент РФ В. Путин посетил остров Гогланд
На дне Финского залива перед погружением Путина нашли минное поле
Обучение студентов
Сенатор заявила об отмене профстандарта для преподавателей вузов
Рабочие на газоизмерительной станции
Партия Порошенко потребует санкции против газовых поставок из России
Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
Дамаск на рассвете
Дамаск подвергся ракетной атаке
Вид на Буэнос-Айрес
В Аргентине уволился укравший книгу посол Мексики
Кот проинспектировал Крымский мост
Кот Мостик "проверил" железнодорожную часть Крымского моста
Рычаг роботизированной трансмисии автомобиля LADA Granta
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров покидает Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. 10 декабря 2019
Лавров обсуждал нарушение американцами ДРСМД с Трампом и Помпео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Температура воздуха в Москве может установить новый рекорд
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:02Москвичи более 500 млн раз воспользовались электронными услугами
08:00На страже каникул: как обеспечат безопасность москвичей в праздники
07:56Израиль разрешили христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
07:52Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
07:47В Приморье арестован подозреваемый в ограблении банка
07:41Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году
07:36Экономисты оценили рейтинг самых востребованных профессий в России
07:22Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест
07:19Китай снизит ввозные пошлины на более чем 850 товаров
07:16В Сирию привезли пряники и мед из Тульской области
07:08Названы продукты, которые россияне чаще всего покупали в 2019 году
07:00Российские ученые создали новый сплав для добычи полезных ископаемых
06:52Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат в выходные
06:48В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме
06:40"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
06:35В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
06:31Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин
06:22Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать елку к Новому году
Лента новостейМолния