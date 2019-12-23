Составлен рейтинг закредитованности регионов России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Самым закредитованным регионом России оказалась Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия , свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Расчет уровня закредитованности в субъектах федерации производился на основе информации Банка России и Росстата. Индикатор долговой нагрузки составлялся из соотношения среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

Значительный уровень закредитованности, помимо Калмыкии, зафиксирован в Туве и Курганской области. Калмыкия занимает последнее место в рейтинге закредитованности с индикатором долговой нагрузки 86 процентов. Тува, расположившаяся на втором месте с конца, — 76 процентов, а Курганская область 73 процента.

Наиболее благоприятная обстановка с закредитованностью наблюдается на юге страны: в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно. По мнению экспертов, такую ситуацию можно объяснить отсутствием крупных банков, тогда как местные финансовые организации не способны удовлетворить весь спрос.

Долги на Севере

Исследование также показало, что медианный объем задолженности экономически активного населения находится на уровне 208 тысяч рублей. Самым распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-300 тысяч рублей, который характерен для 40 регионов. В 31 субъектах федерации долговая нагрузка находится в пределах 100-200 тысяч рублей, тогда как задолженность в 300 тысяч рублей оказалась у девяти регионов, а менее 100 тысяч — всего у пяти.

По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного жителя страны лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых этот же показатель составил 445, 389 и 359 тысяч рублей соответственно.

Эксперты объяснили этот факт тем, что для северных регионов России характерны относительно высокие зарплаты.