Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Восемь новых пересадок с Восемь новых пересадок с МЦД на метро МЦК и радиальные направления железной дороги появится к 2024 году благодаря развитию проекта Московских центральных диаметров и строительству новых станций, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

"Еще 8 пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году. Благодаря развитию проекта Московских центральных диаметров и строительству новых станций число пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д направления увеличится до 27", - сообщил Ликсутов.

Заммэра напомнил, что на сегодняшний день с МЦД-1 и МЦД-2 можно сделать 19 пересадок на станции метро и МЦК, а так же и на другие железнодорожные направления.

По его словам, к 2024 году, после окончания строительства новых станций, появятся пересадки со станций Славянский бульвар, Дмитровская, Петровско-Разумовская и Лианозово, а также Котляково, Щукинская, Печатники и Марьина Роща.