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Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году
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РИА Новости

Еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году

07:41 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Восемь новых пересадок с МЦД на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги появится к 2024 году благодаря развитию проекта Московских центральных диаметров и строительству новых станций, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Еще 8 пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д появится к 2024 году. Благодаря развитию проекта Московских центральных диаметров и строительству новых станций число пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д направления увеличится до 27", - сообщил Ликсутов.
Заммэра напомнил, что на сегодняшний день с МЦД-1 и МЦД-2 можно сделать 19 пересадок на станции метро и МЦК, а так же и на другие железнодорожные направления.
По его словам, к 2024 году, после окончания строительства новых станций, появятся пересадки со станций Славянский бульвар, Дмитровская, Петровско-Разумовская и Лианозово, а также Котляково, Щукинская, Печатники и Марьина Роща.
МЦД – совместный проект Минтранса, РЖД, властей Москвы и Подмосковья, предполагающий реконструкцию сквозных железнодорожных линий в российской столице и Московской области и организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов. Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.
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Московские центральные диаметры (МЦД)Московское центральное кольцо (МЦК)Транспортный комплекс МосквыМаксим ЛиксутовМоскваМосковская областьМосковский метрополитенОбщество
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