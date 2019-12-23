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2019-12-23T07:22+0300
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Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест
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РИА Новости

Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест

07:22 23.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда
Дед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажиры московского метрополитена смогут пройти квест в канун Нового года, квест стартует в понедельник и распространится на 12 центральных станций метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"В канун Нового года пассажиры метро смогут пройти новогодний квест и получить подарок. На 12 центральных станциях метрополитена разместят плакаты с праздничным видеопоздравлением. Квест будет проходить в рамках проекта Metro-Live. Для участия в нем пассажиру необходимо отсканировать картинку новогоднего плаката, размещенного на одной из станций метро, и просмотреть праздничную видео-открытку", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в плакатах спрятаны открытки с сюрпризом, распознав которые пассажир сможет получить подарок на стойке "Живое общение" станции "Пушкинская". Стойка расположена в объединенном вестибюле одноименной станции и станции "Тверская" Московского метрополитена.
Специальные праздничные плакаты для квеста разместят на станциях "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Театральная", "Тургеневская", "Площадь Революции", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Боровицкая", "Маяковская" и "Цветной бульвар".
"Квест стартует 23 декабря. Для участия в нем пассажирам метро необходимо скачать на смартфон приложение "Metro-Live", с помощью камеры в установленном приложении отсканировать плакат, чтобы картинка ожила", - добавили в пресс-службе.
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Новый год—2020Новый ГодМоскваМосковский метрополитенОбщество
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