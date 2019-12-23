Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пассажиры московского метрополитена смогут пройти квест в канун Нового года, квест стартует в понедельник и распространится на 12 центральных станций метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"В канун Нового года пассажиры метро смогут пройти новогодний квест и получить подарок. На 12 центральных станциях метрополитена разместят плакаты с праздничным видеопоздравлением. Квест будет проходить в рамках проекта Metro-Live. Для участия в нем пассажиру необходимо отсканировать картинку новогоднего плаката, размещенного на одной из станций метро, и просмотреть праздничную видео-открытку", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в плакатах спрятаны открытки с сюрпризом, распознав которые пассажир сможет получить подарок на стойке "Живое общение" станции "Пушкинская". Стойка расположена в объединенном вестибюле одноименной станции и станции "Тверская" Московского метрополитена.
Специальные праздничные плакаты для квеста разместят на станциях "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Театральная", "Тургеневская", "Площадь Революции", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Боровицкая", "Маяковская" и "Цветной бульвар".
"Квест стартует 23 декабря. Для участия в нем пассажирам метро необходимо скачать на смартфон приложение "Metro-Live", с помощью камеры в установленном приложении отсканировать плакат, чтобы картинка ожила", - добавили в пресс-службе.