Пассажиры московского метро смогут пройти новогодний квест

"В канун Нового года пассажиры метро смогут пройти новогодний квест и получить подарок. На 12 центральных станциях метрополитена разместят плакаты с праздничным видеопоздравлением. Квест будет проходить в рамках проекта Metro-Live. Для участия в нем пассажиру необходимо отсканировать картинку новогоднего плаката, размещенного на одной из станций метро, и просмотреть праздничную видео-открытку", - рассказали в пресс-службе.