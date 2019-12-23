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Китай снизит ввозные пошлины на более чем 850 товаров
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РИА Новости

Китай снизит ввозные пошлины на более чем 850 товаров

07:19 23.12.2019
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© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Китай с 1 января 2020 года снизит ввозные таможенные пошлины на более чем 850 наименований товаров, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
"С целью содействовать активному расширению импорта, увеличению импортного потенциала и оптимизации его структуры, начиная с 1 января 2020 года, Китай введет временно установленные таможенные пошлины на более чем 850 товаров, которые будут ниже тарифной ставки для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования", - говорится в заявлении.
В первую очередь новые тарифы касаются продовольственных товаров, включая мясо свинины и замороженное авокадо, говяжий и бараний жир, замороженную рыбу и морепродукты, сыр, орехи, медикаменты. Также новые или пониженные пошлины будут введены на некоторые виды древесины и на бумажную продукцию.
"Для того чтобы снизить себестоимость лекарств, стимулировать производство новых видов медикаментов, нулевые тарифы будут введены на алкалоиды, применяемые для лечения астмы, а также на сырье, используемое для производства лекарств от диабета", - говорится в документе.
Сообщатся, что для наращивания импорта передовых технологий, оборудования и запасных частей, а также в целях поддержки развития высокотехнологичных отраслей промышленности, будут введены новые специальные таможенные тарифы или же снижены действующие на феррониобий, многокомпонентные интегральные микросхемы, на сырье для пленки, на компоненты для автоматических коробок передач.
Помимо этого, будут аннулированы действующие тарифы на импорт вольфрамовых и ниобиевых отходов и лома, ставки для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования, будут восстановлены.
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