Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Главные роли исполнили Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Марк Хэмилл и другие.

Лидер прошлой недели - российская комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" - заняла второе место, собрав кассу 176,5 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 653,5 миллиона рублей).

На третьем месте - фантастический боевик Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", сборы фильм составили 151,3 миллиона рублей (общие сборы за две недели - более 820 миллионов рублей).

Анимационный фильм "Холодное сердце - 2" расположился на четвёртой строчке со сборами 68,6 миллиона рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 миллиарда рублей.