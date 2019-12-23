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Культура
2019-12-23T06:52+0300
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Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат в выходные
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РИА Новости

Новые "Звездные войны" возглавили российский прокат в выходные

06:52 23.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска кинотеатра "Формула кино Горизонт" в Москве
Вывеска кинотеатра Формула кино Горизонт в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска кинотеатра "Формула кино Горизонт" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Фантастический фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" режиссера Джей Джей Абрамса возглавил российский прокат, собрав за выходные 369,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Главные роли исполнили Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Марк Хэмилл и другие.
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
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Лидер прошлой недели - российская комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" - заняла второе место, собрав кассу 176,5 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 653,5 миллиона рублей).
На третьем месте - фантастический боевик Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", сборы фильм составили 151,3 миллиона рублей (общие сборы за две недели - более 820 миллионов рублей).
Анимационный фильм "Холодное сердце - 2" расположился на четвёртой строчке со сборами 68,6 миллиона рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 миллиарда рублей.
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
20 декабря, 08:00Культура
"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы
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КультураКино и сериалыЗвездные войныДжей Джей Абрамс (Джеффри Джейкоб)Россия
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