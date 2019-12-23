В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Вечером в воскресенье произошло второе за три дня массовое убийство в одной из тюрем Гондураса - в конфликте заключённых погибли 19 человек, сообщают местные СМИ.
"В это воскресенье 19 насильственных смертей произошли в исправительном центре в Порвенире, департамент Франсиско Морасана в центральной части страны", - говорится в материале издания Heraldo со ссылкой на источник в органах безопасности.
По информации СМИ, двое раненых были доставлены в больницу с колотыми ранениями, информации об экстренных мерах со стороны пенитенциарного учреждения не поступало.
21 декабря в тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса вспыхнул бунт, где в результате перестрелки погибли 18 человек. Предварительная версия случившегося - борьба за власть между членами банд.
Неделей ранее руководство страны объявило чрезвычайную ситуацию в тюремной системе Гондураса и приостановило полномочия Национального пенитенциарного института. Ответственность за управление системой исполнения наказаний и центрами содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей была передана Вооруженным силам Гондураса и Национальной полиции.
31 октября, 06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме