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2019-12-23T06:48+0300
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В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме
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РИА Новости

В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме

06:48 23.12.2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Вечером в воскресенье произошло второе за три дня массовое убийство в одной из тюрем Гондураса - в конфликте заключённых погибли 19 человек, сообщают местные СМИ.
"В это воскресенье 19 насильственных смертей произошли в исправительном центре в Порвенире, департамент Франсиско Морасана в центральной части страны", - говорится в материале издания Heraldo со ссылкой на источник в органах безопасности.
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По информации СМИ, двое раненых были доставлены в больницу с колотыми ранениями, информации об экстренных мерах со стороны пенитенциарного учреждения не поступало.
21 декабря в тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса вспыхнул бунт, где в результате перестрелки погибли 18 человек. Предварительная версия случившегося - борьба за власть между членами банд.
Неделей ранее руководство страны объявило чрезвычайную ситуацию в тюремной системе Гондураса и приостановило полномочия Национального пенитенциарного института. Ответственность за управление системой исполнения наказаний и центрами содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей была передана Вооруженным силам Гондураса и Национальной полиции.
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