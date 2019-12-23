"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки

"Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство в партии Виталия Иваненко. Решение принято в связи с возбуждением в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского уголовного дела", - говорится в сообщении.

В отделении отмечают, что в случае, если в суде будет доказана вина Иваненко, он будет исключен из рядов "Единой России". Если же суд признает его невиновность, членство в партии экс-мэра будет восстановлено в полном объеме.

Иваненко ушел в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Едино России". Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе города взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы мэр помогал с заключением муниципальных контрактов.

А 17 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.

Иваненко был задержан и, по данным следствия, дал признательные показания. Экс-мэру предъявлено обвинение в получении взяток, его поместили под домашний арест на месяц.