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"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
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РИА Новости

"Единая Россия" приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки

06:40 23.12.2019
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© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-КамчатскогоВиталий Иваненко
Виталий Иваненко
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-Камчатского
Виталий Иваненко. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 дек — РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" на Камчатке в понедельник приостановил членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого обвиняют в получении взяток, сообщает реготделение ЕР.
"Президиум регионального политсовета "Единой России" приостановил членство в партии Виталия Иваненко. Решение принято в связи с возбуждением в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского уголовного дела", - говорится в сообщении.
В отделении отмечают, что в случае, если в суде будет доказана вина Иваненко, он будет исключен из рядов "Единой России". Если же суд признает его невиновность, членство в партии экс-мэра будет восстановлено в полном объеме.
Иваненко ушел в отставку по собственному желанию с 27 ноября. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Едино России". Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
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По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе города взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы мэр помогал с заключением муниципальных контрактов.
А 17 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.
Иваненко был задержан и, по данным следствия, дал признательные показания. Экс-мэру предъявлено обвинение в получении взяток, его поместили под домашний арест на месяц.
Виталий Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году.
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Виталий ИваненкоЕдиная РоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
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