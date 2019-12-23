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В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска
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РИА Новости

В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска

06:35 23.12.2019
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города, Коммунальный мост. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Пропавшую подростком жительницу Томска нашли через 16 лет поисков в красноярской больнице, сообщается на странице волонтерской организации "Поиск пропавших детей – Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте".
"Найдены родственники Юли… Девочка пропала в 2003 году и долгих 16 лет о ее судьбе родным было ничего не известно. Все это время девочка провела в больнице в Красноярске. В феврале 2019 года наша волонтерская организация начала масштабное распространение ориентировки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот наконец - результат", - говорится в сообщении.
В организации уточнили, что девочка была найдена в Красноярске осенью 2003 года подростком. Она смогла назвать только свое имя. Все это время она провела в психоневрологическом интернате. Через 16 лет поисков женщину узнал ее брат, который позвонил волонтерам и сообщил об этом. Позднее волонтеры связались с сестрой женщины – оказалось, что Юлия родом из Томска, у нее есть мать, отец, пять братьев и сестер.
Сотрудники полиции. Архивное фото
9 июня 2017, 15:03
Пропавший год назад в Москве мальчик найден живым
851111043
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ТомскКрасноярскПроисшествия
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