В красноярской больнице нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска

"Найдены родственники Юли… Девочка пропала в 2003 году и долгих 16 лет о ее судьбе родным было ничего не известно. Все это время девочка провела в больнице в Красноярске. В феврале 2019 года наша волонтерская организация начала масштабное распространение ориентировки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот наконец - результат", - говорится в сообщении.

В организации уточнили, что девочка была найдена в Красноярске осенью 2003 года подростком. Она смогла назвать только свое имя. Все это время она провела в психоневрологическом интернате. Через 16 лет поисков женщину узнал ее брат, который позвонил волонтерам и сообщил об этом. Позднее волонтеры связались с сестрой женщины – оказалось, что Юлия родом из Томска, у нее есть мать, отец, пять братьев и сестер.