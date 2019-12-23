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Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин
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РИА Новости

Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин

06:31 23.12.2019
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© Fotolia / industrieblickКасса в супермаркете
Касса в супермаркете
© Fotolia / industrieblick
Касса в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Средний чек россиян за один поход в магазин падает третий год подряд - за 2019 год он уменьшился на 7%, до 518 рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на основании электронных чеков более 10 миллионов клиентов "Тинькофф" по всем банковским картам в супермаркетах и магазинах у дома в 2019 году. Показатели среднего чека и месячных затрат на покупки подсчитаны с учетом прогнозных данных за декабрь.
"Средний чек в супермаркетах и магазинах падает третий год подряд. В 2017 году он составлял 585 рублей, в 2018 году - 544 рубля, в 2019 году составит 518 рублей. Падение за год составило 7%. Одной из основных причин снижения среднего чека является изменение потребительского поведения: россияне стали чаще ходить в магазины, но закупаться на меньшую сумму", - отмечают аналитики.
Самый скромный средний чек в 2019 году был отмечен в июне - тогда он составлял всего 480 рублей. В декабре же аналитики ожидают рекордного в этом году показателя - 625 рублей, однако и данный уровень будет ниже показателя декабря прошлого года на 5%.
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Ежемесячная сумма трат одного россиянина в магазинах выросла в текущем году на 6,6%, подсчитали в группе. Так, в среднем на покупки в магазинах, супермаркетах и гипермаркетах жители России в текущем году потратили 89 130 рублей или 7430 рублей в месяц на человека.
Наиболее экономным месяцем для россиян стал февраль, в течение которого в среднем в магазине было потрачено 6900 рублей. При этом самый высокий показатель обычно приходится на декабрь, эксперты ожидают, что в последний месяц года сумма расходов на одного человека в среднем составит 9100 рублей.
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Тинькофф. Кредитные СистемыРоссияЭкономика
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