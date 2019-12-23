Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать елку к Новому году

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать качественную и безопасную новогоднюю елку.
"Качественная и безопасная (искусственная) ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре упомянули и об экологической безопасности елки: она не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасных для здоровья веществ.
Выбирать живую ёлку нужно с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, дерево с тонким стволом не долго простоит, ветви должны быть гибкими, если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит, добавляют в ведомстве.