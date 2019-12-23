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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-23T06:22+0300
https://ria.ru/20191223/1562704851.html
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать елку к Новому году
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40408/36/404083623_0:25:1024:601_1036x0_80_0_0_1b7f439e8d112430ece7ac7d33743cc8.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать елку к Новому году

06:22 23.12.2019
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© flickr.com/BNowack Новогодняя елка
Новогодняя елка
© flickr.com/BNowack
Новогодняя елка. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать качественную и безопасную новогоднюю елку. 
"Качественная и безопасная (искусственная) ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре упомянули и об экологической безопасности елки: она не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасных для здоровья веществ.
Выбирать живую ёлку нужно с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, дерево с тонким стволом не долго простоит, ветви должны быть гибкими, если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит, добавляют в ведомстве.
Фейерверк
Вчера, 07:35Новый год—2020
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать безопасную пиротехнику
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Новый год—2020Новый ГодРоспотребнадзорОбщество
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