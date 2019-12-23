Исследование выявило основные источники новостей для россиян

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Около 70% россиян продолжают использовать Около 70% россиян продолжают использовать телевидение в качестве основного источника новостей, на втором месте - 58% - оказался интернет , при этом более 90% взрослых граждан РФ так или иначе интересуются новостным контентом, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Для населения в целом основным источником новостей остается телевидение (около 70%), на втором месте интернет (58%). Важно, что респонденты должны были сами сформулировать ответ на вопрос, варианты ответов не были заданы заранее… Если конкретизировать вопросы, например, использовать слова "телевидение" или "интернет", не называя конкретные СМИ, количество упоминаний ТВ и интернета в ответах увеличится до 86% и 75% соответственно", - указано в результатах исследования.

Газеты и журналы, по данным инфографики, для потребления новостей используют чуть больше 19% респондентов, радио – 12,6%.

"Новости так или иначе интересуют 92% взрослого населения России. Больше выражен интерес к местным новостям (79%), меньше – к международным (62%)", - отмечается в исследовании.

Интерес к новостям, как показал опрос, коррелирует с возрастом: чем старше люди, тем чаще они смотрят, читают или слушают новости. Так, например, среди опрошенных в возрасте от 16 до 24 лет международной повесткой интересуются лишь 58%, региональной – 54%. При этом среди респондентов старше 55 лет международные новости изучают 74%, региональные – 84%, местные – 86%.

"Телевидение в качестве основного источника новостей чаще используют люди старшего возраста (45+ лет); люди без высшего образования; жители малых городов и сел. Похожая тенденция характерна для чтения прессы и слушания радио. Интернет в качестве основного источника новостей чаще используют люди 16-44 лет; люди с высшим образованием; жители крупных и средних городов", - говорится в результатах исследования.

Добавляется, что различия в потреблении СМИ между регионами страны выражены не так ярко, как в социально-демографических группах.