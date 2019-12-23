МЧС сообщило о трех пострадавших в аварии с автобусом на Камчатке

"По предварительной информации, в ДТП пострадали трое человек. Госпитализация им не потребовалась, медики рекомендовали пострадавшим амбулаторное лечение. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции", - сказал РИА Новости представитель главка МЧС.

Он уточнил, что автобус Daewoo двигался по маршруту №218 (Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск), в нем находились 21 пассажир и два водителя.

На место происшествия был доставлен вахтовый автобус, на базе которого спасатели развернули передвижной пункт обогрева для пассажиров — там люди смогли погреться и выпить горячего чаю.