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МЧС сообщило о трех пострадавших в аварии с автобусом на Камчатке
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РИА Новости

МЧС сообщило о трех пострадавших в аварии с автобусом на Камчатке

05:56 23.12.2019 (обновлено: 05:57 23.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 дек – РИА Новости. Краевой главк МЧС сообщает о трех пострадавших в аварии с участием автобуса на Камчатке.
Ранее власти региона сообщали, что в понедельник утром по местному времени на трассе между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатки перевернулся автобус, в салоне которого находился 21 пассажир. Власти называли предварительные данные, согласно которым один человек пострадал.
"По предварительной информации, в ДТП пострадали трое человек. Госпитализация им не потребовалась, медики рекомендовали пострадавшим амбулаторное лечение. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции", - сказал РИА Новости представитель главка МЧС.
Он уточнил, что автобус Daewoo двигался по маршруту №218 (Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск), в нем находились 21 пассажир и два водителя.
На место происшествия был доставлен вахтовый автобус, на базе которого спасатели развернули передвижной пункт обогрева для пассажиров — там люди смогли погреться и выпить горячего чаю.
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МЧС РФКамчатский крайЕлизовский районПроисшествия
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