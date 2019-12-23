В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера воскресенья и до вечера понедельника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в столице из-за тумана действует с 00.00 до 23.00 понедельника, в Московской области - с 00.00 до 21.00 понедельника.
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