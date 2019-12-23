Комета Борисова пробудет в Солнечной системе десятилетия

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Крымский астроном-любитель Геннадий Борисов рассказал РИА Новости, что открытая им первая межзвездная комета навсегда покинет Солнечную систему , но этот процесс займет несколько десятилетий.

Борисов открыл первую межзвездную комету 30 августа с помощью зеркально-линзового телескопа собственного изготовления, установленного в поселке Научный в Крыму. К наблюдениям за кометой подключились астрономы всего мира. Крупнейшие восьмиметровые телескопы "Джемини" в Чили и на Гавайях сделали снимки кометы в двух цветах и провели первый спектральный анализ. Международный астрономический союз позднее переименовал комету в 2I/Borisov как второй обнаруженный межзвездный объект.

В конце декабря комета должна подойти на максимально близкое расстояние к Земле. 8 декабря она уже максимально сближалась с Солнцем – на расстояние двух астрономических единиц (300 миллионов километров). К нашей планете комета подойдет примерно на такое же расстояние, причем скорость её велика, поэтому, по словам астронома, сложно сказать, в какой именно день это произойдет.

"Хоть скорость кометы и высока, но сама Солнечная система тоже очень большая. Я думаю, несколько десятков лет уйдет на то, чтобы её покинуть", - сказал Борисов, уточнив, что только к лету комета приблизится к Юпитеру и преодолеет расстояние в четыре астрономические единицы, в то время как размеры Солнечной системы "тысячи астрономических единиц".

Сомнений в том, что комета покинет Солнечную систему, быть не может, так как эксцентриситет её орбиты (параметр, показывающий "сжатость" орбиты) очень велик, как и скорость кометы. Это, по словам Борисова, говорит о том, что обнаруженная им комета пролетит мимо Солнца, практически не обращая внимания на гравитационное воздействие светила. Других гравитационно мощных объектов в системе нет.

"Она к нам никогда уже не вернется", - отметил астроном.