Кот Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостику останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
"Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе", - отметили в инфоцентре.
Кот мостик – ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролета.
"Мостик – единственный в мире кот-мостостроитель-блогер. Он провел на стройплощадке четыре года и видел всю работу – с первых свай до финальных рельсов. Почти каждый день в социальных сетях cat_the_most – новости и фотографии со стройки для подписчиков. Посты Мостика читают в 50 странах мира", - отметили в инфоцентре.
При этом на стройке у Мостика "создан" свой отдел. Он руководит "Котмостнадзором". Вместе с котом стройку инспектируют чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.
В сообщении инфоцентра также приводятся слова начальника ФКУ "Упрдор "Тамань" (заказчик строительства проекта) Кайрата Турсунбекова, который отметил, что железнодорожная часть моста готова к приему первых поездов.
"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов. Были проведены все статические и динамические испытания", - сказал он.
Турсунбеков подчеркнул, что надежность всех конструкций транспортного перехода подтверждена и документально зафиксирована.
"Как мы и обещали, в установленный срок – в конце декабря 2019 года – мы запускаем железнодорожную часть транспортного перехода. Мы считаем, что это своеобразный новогодний подарок для жителей полуострова и материка", - сказал Турсунбеков.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
00:02Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский проливКрымский мост — один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Это самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Запуск движения по железнодорожной части состоится в декабре 2019 года. Подробнее — в инфографике ria.ru