Кот Мостик останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Символ моста через Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостику останется на Крымском мосту еще на несколько месяцев, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.

"Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе", - отметили в инфоцентре.

Кот мостик – ровесник и талисман стройки. Рыжего кота подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролета.

"Мостик – единственный в мире кот-мостостроитель-блогер. Он провел на стройплощадке четыре года и видел всю работу – с первых свай до финальных рельсов. Почти каждый день в социальных сетях cat_the_most – новости и фотографии со стройки для подписчиков. Посты Мостика читают в 50 странах мира", - отметили в инфоцентре.

При этом на стройке у Мостика "создан" свой отдел. Он руководит "Котмостнадзором". Вместе с котом стройку инспектируют чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

В сообщении инфоцентра также приводятся слова начальника ФКУ "Упрдор "Тамань" (заказчик строительства проекта) Кайрата Турсунбекова, который отметил, что железнодорожная часть моста готова к приему первых поездов.

"Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов. Были проведены все статические и динамические испытания", - сказал он.

Турсунбеков подчеркнул, что надежность всех конструкций транспортного перехода подтверждена и документально зафиксирована.

"Как мы и обещали, в установленный срок – в конце декабря 2019 года – мы запускаем железнодорожную часть транспортного перехода. Мы считаем, что это своеобразный новогодний подарок для жителей полуострова и материка", - сказал Турсунбеков.