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Крымский мост дал толчок развитию мостостроения в России
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РИА Новости

Крымский мост дал толчок развитию мостостроения в России

04:50 23.12.2019
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© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
Крымский мост
© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Проект строительства моста через Керченский пролив дал толчок развитию мостостроения в России, заявили в инфоцентре "Крымский мост".
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста, а Росавтодор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
"Проект дал толчок развитию мостостроения в России. Сложные, интересные технологии, разработанные нашими инженерами для Крымского моста и успешно реализованные нашими строителями в Керченском проливе, - это опыт, который может применяться на других стройках", - говорится в сообщении.
По данным инфоцентра, строительство моста велось круглосуточно в две смены и не останавливалось ни на минуту, даже в непогоду. "За время стройки метеостанции зафиксировали в проливе 10 тысяч часов шторма. Построить большой мост помогли рабочие мосты и технологические площадки", - говорится в сообщении.
В инфоцентре также отметили, что команда из 15 тысяч инженеров и рабочих со всей России полностью завершила проект возведения моста за рекордные четыре года, с февраля 2016 года по декабрь 2019-го. По данным инфоцентра, после новогодних праздников строители приступят к работе на новом объекте.
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"Инженеры и рабочие поехали строить новые объекты транспортной инфраструктуры в стране. Финальная рабочая вахта в Керченском проливе пришлась на мостоотряд № 1 из Нижнего Новгорода. Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора компании "СГМ-Мост" Александра Островского, после этой стройки специалисты различных подрядных организаций "готовы работать как в условиях глубоководных рек России, а также на шельфе Севера, Дальнего Востока".
"Все понимают, какая школа и какой имидж приобрел каждый, кто проработал здесь: будь то три года, будь то пять лет. Для старшего поколения это очень важно, что мы передали опыт молодежи. Отсюда выходят ребята, которые готовы к любым работам на любых крупнейших стройках страны. С такими тяжелыми грунтами в основании, какие мы имели здесь, – это, безусловно, практика и школа", - сказал Островский.
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По словам заместителя директора по производству мостооряда № 81 Константина Быханова, ему будет не хватать сплоченного коллектива строителей, собранного со всей России.
"Крымский мост – это грандиознейшее сооружение, но, вы знаете, работа - ее везде надо работать. Конечно, после Крымского моста нам эти объекты уже трудности никакой не составляют. Мы их сделаем качественно, вовремя и в срок. На память взяли болткомплект Крымского моста, это, как говорится, очень дорого", - сказал Быханов.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
Крымский мост через Керченский пролив
03:49
Крымский мост
3230002
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Крымский мостСтроительствоКерченский проливРеспублика КрымКрымКраснодарский крайОбщество
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