Строительство Крымского моста помогло обнаружить миллион артефактов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Один миллион археологических находок сделано при подготовке территории к строительству моста через Керченский пролив и подходов к нему, площадь раскопок превысила 56 гектаров, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
"Проект помог сохранить культурное наследие. Площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 гектаров. Количество находок достигло одного миллиона. Сто тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах – в Тамани и Керчи", - говорится в сообщении.
В частности, по данным инфоцентра, среди уникальных артефактов – голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры, а также скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет.
"Проект также помог сохранить античную усадьбу, которая могла принадлежать представителю династии царей Боспора. Ее обнаружили при подготовке территории к строительству ж/д подходов к мосту со стороны Керчи. Участок трассы перенесли, чтобы сохранить памятник истории для будущих поколений", - отметили в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
00:02Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский проливКрымский мост — один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Это самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Запуск движения по железнодорожной части состоится в декабре 2019 года. Подробнее — в инфографике ria.ru