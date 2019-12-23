Строительство Крымского моста помогло обнаружить миллион артефактов

Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив Крымский мост — один из важнейших инфраструктурных проектов страны. Это самый длинный мост в России, его протяженность составляет 19 километров. Запуск движения по железнодорожной части состоится в декабре 2019 года. Подробнее — в инфографике ria.ru